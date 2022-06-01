Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

01.06.2022 14:41
Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.

Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Günal, televizyon antenini düzeltmek için müstakil evinin çatısına çıktı.

Bu esnada dengesini kaybeden Günal, çatıdan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Günal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü
Kaynak: AA

Hasan Günal, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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