Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı

Sakarya'da Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, apartmanın 4. katından giriş kapısı üzerindeki beton zemine düşerek yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, apartmanın 4. katından giriş kapısı üzerindeki beton zemine düşerek yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan Derya Ç, dairenin kapısı kilitli olduğu için balkondan apartman koridorundaki açık olan pencereye geçmek istediği sırada dengesini kaybetti.

Apartman giriş kapısı üzerindeki beton zemine düşen kadın yaralandı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, sedyeye konularak merdivenli araçla indirildi.

Yaralı kadın, daha sonra ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Komşuları, kadının çocuğunun bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kapı kilitli olduğundan itfaiye merdivenini kullanarak eve girdi. Evde kimsenin olmadığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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