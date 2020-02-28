Sakarya'da araç yangını - Son Dakika
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Sakarya'da araç yangını

7 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yanan kamyonette hasar oluştu.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yanan kamyonette hasar oluştu.

Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde E.K'nin kullandığı 06 BUR 980 plakalı kamyonet park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonette hasar oluşurken içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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