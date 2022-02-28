Sakarya'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da bir araçta piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 8 kilo 440 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, bagaj kısmına zulalanmış, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.U, B.D. ve F.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.