Sakarya'da aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da aranan üç kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 22 ayrı dosyadan aranması ve çeşitli suçlardan 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.Y. ile hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö. yakalandı.

Yakalanan kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ayrıca, Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde Ziya Zülküf Yayan'ı öldürdüğü şüphesiyle aranan B.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yakaladı.

Şüpheli B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.