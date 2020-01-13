Sakarya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "cinayet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Sakarya'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "cinayet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Jandarma ekipleri durdurdukları D.Ö. hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan D.Ö'nün "cinayet" suçundan kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesine sevk edilen D.Ö, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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