Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Aranan İki Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Aranan İki Kişi Tutuklandı

43 dakika önce

Sakarya'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan iki kişi tutuklandı.

Sakarya'da Aranan İki Kişi Tutuklandı, System.String[]
Sakarya'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan aranan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Timleri tarafından, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan her iki şüphelide jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Güncel
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