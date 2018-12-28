Sakarya'da Aranan İki Kişi Tutuklandı
43 dakika önce
Sakarya'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan iki kişi tutuklandı.
Sakarya
'da "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma
Komutanlığa bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan aranan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Erenler
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Timleri tarafından, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. Akyazı
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan her iki şüphelide jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: AA
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