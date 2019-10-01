Son Dakika Haberleri: Sakarya'da aranan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da aranan kişi tutuklandı

40 dakika önce

Sakarya'da kesinleşmiş cezası bulunan kişi tutuklandı.

Sakarya'da aranan kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da kesinleşmiş cezası bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet A'nın Pamukova ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

İkamete giden jandarma ekiplerini fark eden Mehmet A, evinin arka camından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacının ardından Mehmet A, jandarma ekiplerince üzüm tarlasında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukova, Jandarma, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 12:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da aranan kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]