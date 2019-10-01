Sakarya'da aranan kişi tutuklandı

Sakarya'da kesinleşmiş cezası bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet A'nın Pamukova ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

İkamete giden jandarma ekiplerini fark eden Mehmet A, evinin arka camından atlayarak kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacının ardından Mehmet A, jandarma ekiplerince üzüm tarlasında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.