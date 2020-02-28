Sakarya'da aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesi D-650 kara yolu üzerinde yol arama faaliyeti icra eden Jandarma ekipleri durdurdukları otobüste kimliği olmayan, kendisinin otobüsün muavini olduğunu söyleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada adının Ş.Ö. (34) olduğu tespit edilen şüphelinin kimlik sorgusunda hırsızlık, suç eşyasının satılması, firar gibi 5 suçtan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.