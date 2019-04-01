Sakarya'da Aranması Olan 493 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenerek İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 493 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenerek İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 493 şüpheliden 73'ü tutuklandı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 497 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 73'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 424 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek

AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı

İstanbul'un Mart Enflasyonu Arttı

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu