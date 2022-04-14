Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü

14.04.2022 18:37
Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangın yaklaşık 20 dönümü küle çevirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangın yaklaşık 20 dönümü küle çevirdi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın, uzun uğraşlar neticesinde evlere metreler kala söndürüldü.

Yangın, Karasu'nun Ortaköy Mahallesi ile Ardıçbeli Mahallesi arasındaki alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 20 dönümlük alana yayılırken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde yangın, evlere metreler kala söndürüldü. - SAKARYA

Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü
Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü
Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü
Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü

YORUMLAR
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KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI KARASU'DA ÇALILIK ALAN YANDI YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü - Son Dakika
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