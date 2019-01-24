Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Yapıldı

Sakarya'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Yapıldı

35 dakika önce

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince panel düzenlendi.

Sakarya'da Arı Yetiştiriciliği Paneli Yapıldı, System.String[]
Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince panel düzenlendi.

Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve diğer illerden gelen birlik başkanları ile çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de apiterapi merkezlerinin çoğalması ve ürünlerinin burada üretilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bunun için güzel proje ürettiklerini bildiren Şahin, "Biz kendi bünyemizde bal, polen, arı zehiri gibi ürünleri üretebiliriz. Ülkemiz bu potansiyele sahip. Kestane balı üreten arkadaşlar özellikle kestane balına 'bal' diye bakmamalı, bir ilaç gibi bakmalı ve üretmelidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın biyolojik bakımdan en zengin ülkesinde yaşadıklarını vurgulayan Şahin, "2019 yılında Türkiye'de üretilen balları kayıt altına alacağız ki merdiven altı üretime bir son verelim. Amacımız, Türkiye'yi bal hususunda dünyada tek yapabilmektir. Türkiye'de arıcılığa çok büyük hizmetleri olan Ekrem Yüce'ye de başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bal üretiminde adres Sakarya olacak"

Yüce de arıcılığın ülkeye çok önemli ekonomik katkı sağladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Arıcılık ülkemize çok önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Daha önceki yıllarda ilkel yapılan arıcılıkta, teknolojinin gelişmesiyle teknik arıcılık gelişmiş, bu da ekonomik kazancı artırmıştır. Dünyada 83,4 milyon arı kovanı bulunuyor. En yüksek üretim ise 45 kilogram ile Çin'de yapılmaktadır. Biz ise yaklaşık 20 kilogram almaktayız. İşte bu konuda çalışmalar yapmalıyız. Üretimi arttırıcı tedbirler almalıyız. Bu çok önemli bir ekonomik getiridir. Bal ve diğer arı ürünlerine de gerekli önemi vermeliyiz. Teknik çalışmalar bal ve ürünlerinin arttırdığını göstermektedir.

Yerel yönetimler olarak tarıma destek, görevlerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla Sakarya'nın bal ve ürünlerinin üretiminde daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bal ve ürünlerinin üretiminde adres Sakarya olacak. İnşallah bizim gerçekleştireceğimiz Sağlık Vadisi projemizde de arı ürünleri ile tedavi alanında çalışmalar yapacağız."

Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör de yıllık bal üretimlerinin kovan başı 20 kilogram olduğunu belirterek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Erenler, Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Güncel
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