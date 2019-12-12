Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu" yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu"nda konuşan Büyükşehir Belediye Bşaknı Ekrem Yüce, Türkiye'nin gelişen teknolojiden yararlanarak geleceğe yönelik emin ve sağlam adımlar attığını, son derece verimli olarak ifade edebilecek dönemler yaşadığını belirtti.

Teknolojinin faydalarının yanı sıra ortaya çıkardığı sorunların da kaçınılmaz olduğunu aktaran Yüce, atık su tesislerinin sayısının artmasına paralel olarak arıtma çamurlarının da hızlı bir şekilde arttığını kaydetti.

Bu çamurların nihai bir şekilde bertaraf edilmesinin, hem yatırım hem de işletme masrafları bakımından ciddi sorunlar teşkil ettiğini ifade eden Yüce, kentte 6 atık su arıtma tesisi olduğu bilgisini paylaştı.

Atık su arıtma tesisleri ve işletmelerindeki işlemler sonucunda oluşan, arıtma çamurları tesislerine gelen ham atık suyun azot ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahip olmasının bir avantaj olduğuna işaret eden Yüce, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle tarımsal topraklarda, meralarda, ormanlarda endüstriyel üretim yapan fidan ve bitki üreticilerinde kullanılarak nihai bertarafı hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirmenin çalışmalarını sürdürmekteyiz. Arıtma çamurları iyi arıtıldığı takdirde biyokatı olarak ifade edilen son ürünler, toprak şartlandırıcısı, peyzaj malzemecisi ve atık depolama alanlarında günlük ya da kalıcı örtü tabakası olarak kullanılabilmektedir. Arıtma çamurundan sağlanabilecek tüm bu faydaları da göz önünde bulundurarak somut adımlar atmaya başladık. Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi'nin (SEKAY) Katı Atık Depolama Sahası ile birlikte kurulacak tesislerimizde günlük 100 ton arıtma çamuru işlenebilecektir, bu ciddi bir rakamdır. Böylelikle arıtma çamurundan enerji elde edebilecek ve gübre olarak da hayata hayat vermeye gayret göstereceğiz. Bu durum çevremize ve ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca sıfır atık hedefine ulaşmak noktasında atılacak önemli adımlardan bir tanesi olacaktır."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da atıkların şehirlerden bertaraf edilmesi ve dönüşümünün sağlanmasının önemli olduğunu dile getirerek, akademik bilgi birikimi ve bilimsel bilginin kentlerin yapacağı işlerle bütünleştirilmeden yol alınmasının mümkün olmadığını aktardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise dünyanın bir döngüden ibaret olduğunu, döngünün bir zincirinin bozulması halinde çamur ve atıklarla karşılaşıldığını belirterek, insanoğlunun bu döngüyü sürdürmesi gerektiğine değindi.

Sempozyuma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.