Efe Kağan Buğra K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da arkadaşıyla denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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