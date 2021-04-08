Arsa ve inşaat alanlarında çıkan kum zambakları doğal ortamına taşındı - Son Dakika

"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para istedi, kim dost kim düşman görmüş oldu

Çevre Koruma Kontrol Müdürü Esra Parıldı, AA muhabirine, bu çalışmayla kum zambaklarının zarar görmelerini engelleme ve Karadeniz sahilindeki popülasyonlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi