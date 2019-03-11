Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş

Sakarya'da Asayiş

1 saat önce

Kocaali ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

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Kocaali ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. ve O.D'nin silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine ortak operasyon başlattı.

Üç ayrı yerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ö. ve O.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Kocaali, Güncel
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