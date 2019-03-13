Sakarya'da Asayiş

Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Sapanca ilçesinde yakalandı.

Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Sapanca ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede operasyon yaptı.



Operasyonda "hükümlü veya tutuklunun kaçması", iki kez "kasten adam öldürme", üç kez "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Z.Ş, yakalandı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Z.Ş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Z.Ş, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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