Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş

Sakarya'da Asayiş

2 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince mart ayında yapılan sorgulamalarda araması olduğu tespit edilen 497 kişiden 73'ü tutuklandı.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince mart ayında yapılan sorgulamalarda araması olduğu tespit edilen 497 kişiden 73'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma asayiş timleri 1-31 Mart tarihlerinde 171 bin 909 kişiyi sorguladı.

Sorgulamalar neticesinde "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.Ö, "Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T, "İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlamak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.Ö. ile aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin de aralarında bulunduğu 497 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 424'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Güncel
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