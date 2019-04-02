Sakarya'da Asayiş
2 saat önce
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince mart ayında yapılan sorgulamalarda araması olduğu tespit edilen 497 kişiden 73'ü tutuklandı.
Sakarya
İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş timlerince mart ayında yapılan sorgulamalarda araması olduğu tespit edilen 497 kişiden 73'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma asayiş timleri 1-31 Mart tarihlerinde 171 bin 909 kişiyi sorguladı.
Sorgulamalar neticesinde "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.Ö, "Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T, "İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlamak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.Ö. ile aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin de aralarında bulunduğu 497 kişi yakalandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 424'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: AA
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