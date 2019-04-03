Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş

Sakarya'da Asayiş

1 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 944 kişiden 251'i tutuklandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 944 kişiden 251'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş, S.H, E.Ö, S.B, H.İ, B.İ, Y.D. ve H.M'nin de aralarında bulunduğu 944 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 251'i tutuklanırken 693'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 32 ruhsatsız tabanca, 65 ruhsatsız tüfek, 61 kuru sıkı tabanca, 5 bin 958 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobile de el konuldu.

Fuhuşla mücadele kapsamında ise 57 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:02 Kaynak: AA

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