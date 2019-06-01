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Sakarya'da asayiş

1 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında yapılan operasyonlarda yakalanan bin 248 kişiden 157'si tutuklandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında yapılan operasyonlarda yakalanan bin 248 kişiden 157'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin de aralarında bulunduğu bin 248 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 157'si tutuklandı.
Geçen ay gerçekleştirilen "ŞOK" uygulamalarında da 12 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 13 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 231 farklı çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil, 4 motosiklet ele geçirildi.
Kumarla mücadele kapsamında ise 21 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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