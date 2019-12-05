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Sakarya'da asayiş

6 saat önce

Sakarya'da kasım ayında narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarından 18 şüpheli tutuklandı.

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Sakarya'da kasım ayında narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarından 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kasım ayı içerisinde operasyonlar gerçekleştirildiği ve çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konularından aranan ve yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KOM konularından aranan toplam 10 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 6'sı tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarına karışanların yakalanması, suçların bertaraf edilmesi ve suçluların adli makamlara çıkartılması adına mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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