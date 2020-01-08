Sakarya'da asayiş - Son Dakika
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Sakarya'da asayiş

6 saat önce

Sakarya'da geçen yıl jandarma ekiplerince 164 kilogram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

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Sakarya'da geçen yıl jandarma ekiplerince 164 kilogram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında "mala karşı işlenen suçlar"ın sayısı 767 iken 2019'da 719'e düştüğü belirtildi.

"Mala karşı işlenen suçlar"da 2018 yılında olayların yüzde 68'inin 2019 yılında ise yüzde 82'sinin aydınlatılarak bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleştiği anlatılan açıklamada, "kişilere karşı işlenen suçlar"da 2018 yılında meydana gelen olay sayısının 1255 iken, 2019'da bu sayının 1021 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, jandarma bölgesinde geçen yıldaki olay sayısında yüzde 17'lik bir düşüş meydana geldiğini ifade etti.

Olay sayısının 2018'de 9 bin 751 iken geçen yıl 8 bin 131 olarak gerçekleştiğine değinen Yiğit, "Ayrıca 2019 yılında bölgemizde meydana gelen cinayet vakalarında faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. 2019 yılında 3 bin 122 asayiş olayında 4 bin 197 şahıs hakkında işlem yapılmış, 389 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Albay Yiğit, geçen yıl uyuşturucu ile yapmış oldukları etkili mücadelede 164 kilogram kubar esrar, 8 bin 969 Kök yasa dışı Hint keneviri, 1159 adet sentetik uyuşturucu hap, ayrıca yapılan aramalarda 30 ruhsatsız tabanca, 42 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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