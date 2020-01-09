Sakarya'da asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da asayiş - Son Dakika

Sakarya'da asayiş

6 saat önce

Sakarya'da geçen yıl emniyet ekiplerince 57 bin 318 olaya müdahale edilerek, düzenlenen 316 operasyonda yakalanan 18 bin 167 şüpheliden 1093'ü tutuklandı.

Sakarya'da asayiş, System.String[]

Sakarya'da geçen yıl emniyet ekiplerince 57 bin 318 olaya müdahale edilerek, düzenlenen 316 operasyonda yakalanan 18 bin 167 şüpheliden 1093'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında meydana gelen olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 24 bin 900 olduğu bildirildi.

Açıklamada, kişilere karşı meydana gelen olay sayısının da yüzde 14'lük azalmayla 10 bin 890 olduğu aktarılarak, mal varlığına karşı meydana gelen olay sayısının da yüzde 22 azalarak 4 bin 366 olduğu kaydedildi.

Sakarya ve çevresinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen mücadelenin 2020 yılında da kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:16 İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
16:16 Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Son Dakika
16:13 Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Gazetecilik müstesna bir meslektir" - Son Dakika
16:12 Sarıkamış Şehitleri Malatya'da unutulmadı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]