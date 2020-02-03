Sakarya'da asayiş - Son Dakika

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Sakarya'da asayiş

6 saat önce

Sakarya'da ocak ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan bin 337 şüpheliden 173'ü tutuklandı.

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Sakarya'da ocak ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan bin 337 şüpheliden 173'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerce yapılan operasyonlarda, "hırsızlık", "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan bin 337 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 173'ü tutuklandı.

Öte yandan geçen ay emniyet ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 29 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız tüfek, 22 kurusıkı tabanca, 307 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 11 otomobil, 29 motosiklet-bisiklet-ekobis ele geçirildi.

17 kişiye fuhuştan işlem yapıldığı ve 13 bin 549 lira idari yaptırım uygulandığı, fuhuş yapılan 5 ikametin mühürlendiği uygulamalarda düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 28 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kayıp olarak aranan 26 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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