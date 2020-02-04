Sakarya'da asayiş - Son Dakika

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Sakarya'da asayiş

7 saat önce

Sakarya'da geçen ay jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 766 şüpheliden 121'i tutuklandı.

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Sakarya'da geçen ay jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 766 şüpheliden 121'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde 121 bin 452 kişinin sorgusunu yapan ekipler, yol uygulamalarında UYAP'ta çeşitli suçlardan kaydı bulunan 766 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 121'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Narkotik timlerince gerçekleştirilen operasyonlarda da 13 kilo 850 gram kubar esrar, 4 bin 689 uyuşturucu hap ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik timlerince yapılan yol kontrollerinde ise yakalaması olan 187 araç trafikten men edildi.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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