Sakarya'da asayiş - Son Dakika

Sakarya'da şubat ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan bin 675 şüpheliden 143'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerce yapılan operasyonlarda, "hırsızlık", "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cinsel istismar" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan bin 675 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 143'ü tutuklandı.



Öte yandan geçen ay emniyet ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 27 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 22 kuru sıkı tabanca, 941 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 17 motosiklet-bisiklet-ekobis ele geçirildi.

21 kişiye fuhuştan işlem yapıldığı ve fuhuş yapılan 5 ikametin mühürlendiği uygulamalarda ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kayıp olarak aranan 18 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.