Sakarya'da asayiş - Son Dakika

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Sakarya'da asayiş

6 saat önce

Sakarya'da son iki ayda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 60 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Sakarya'da son iki ayda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 60 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ocak-şubat aylarında yapılan çalışmalarda 27 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 60 kişiden 11'i tutuklandı, 20 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu operasyonlar çerçevesinde 4 tabanca, 3 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 824 tabanca fişeği, 5 şarjör, 193 kırıcı ele geçirildi.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında da 100 liralık 76 banknot sahte para bulundu.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ise 35 tüp kobra zehri, 4 bin 861 şişe kaçak içki, 2 ton akaryakıt, 68 kilogram nargile tütünü, 18 paket pipo tütünü, 56 parça tarihi eser, 10 bin 660 makaron sigara, 118 kilogram açık tütün, 48 bin 288 boş bandrolsüz makaron ve mükerrer kullanıldığı tespit edilen 186 bandrole el konuldu.

Kentte suç ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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