Sakarya'da asayiş - Son Dakika

Sakarya'da 2020 yılının ilk 6 ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 7 bin 72 şüpheliden 147'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı ilk 6 ayı içerisinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Asayiş suçlarıyla mücadelede 22 bin 136 olaya müdahale eden ekipler, 7 bin 772 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 147'si tutuklanırken, 118 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise yakalanan 126 kişiden 23'ü tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet ekipleri, kaçakçılık, organize suçlar, ulusal güvenliğe yönelik suçlar ve mali suçlarla mücadeleye yönelik yürüttükleri çalışmalarda 124 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonlarda 56 parça tarihi eser, 1510 litre kaçak akaryakıt, 474 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 milyon 84 bin 300 makaron, 300 kilogram nargile tütünü, 1244 kilogram tütün, 4 bin 861 kaçak içki, 35 tüp kobra zehiri, 680 mükerrer bandrol, 79 adet sahte 100 lira, 193 kaya kırıcı patlayıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yapılan 231 operasyonda ise 279 kişi yakalandı, bunlardan 64'ü tutuklandı, 62 bin 900 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 1 milyon 223 bin 310 ecstacy hap, 7 kilo 850 gram bonzai, 2 kilo 900 gram esrar, 61 gram kokain, 70 gram eroin, 15 gram skank, 104 kök kenevir bitkisi, 4 gram afyon sakızı, 12 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 8 hassas terazi ele geçirildi.

69 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla da mücadele eden ekipler, 8 organizatörü yakaladı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ekiplerce 17 mağdur göçmene işlem yapılırken, 2 otomobile de el konuldu. Kentte illegal olarak bulunan 69 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise yakalanarak sınır dışı edildi.

Güvenlik suçlarıyla mücadeleye yönelik 165 kişiye işlem yapıldı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Fuhuşa yönelik mücadele kapsamında 24'ü kadın toplam 67 kişiye işlem yapıldı, fuhuş yapılan 12 ikamet mühürlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğünce 102 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 20 otomobil ile 43 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirdi.

Siber suçlarla mücadeleye yönelik çocuk istismarı, yasa dışı bahis, kredi kartı dolandırıcılığı, zararlı yazılım suçları kapsamında 334 şüphelinin tespiti yapıldı. İnternet üzerinde sanal devriye görevi gerçekleştirilerek 596 olaya müdahale eden ekipler, 333 şüpheliyi belirledi. Bilişim suçlarını kapsayan 1103 dijital materyal de incelendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen planlı operasyonlar ve şok uygulamalarda çok sayıda silah, kesici alet ve fişek ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 549 şüpheliden 290'ı tutuklandı.