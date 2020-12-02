Sakarya'da asayiş - Son Dakika

Sakarya'da polis ekiplerince kasım ayında yapılan çalışmalarda 34 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyon ve yürütülen çalışmalarda "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 9 kişiye işlem yapılırken, 6 kilogram 618 gram ambalajlı tütün mamulü, 534 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 100 makaron, 249 elektronik sigara ve parçası ile 163 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Ekipler, "parada sahtecilik" suçundan 3 şüpheliye işlem uygulayıp 6 bin 150 lira sahte para ele geçirerek, operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 20 tabanca fişeği ve 25 av tüfeği kartuşuna el koydu.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Ayrıca terörle mücadele kapsamında geçen ay 98 şüpheliye işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklandı, 36 zanlı adli kontrol hükümleriyle salıverildi.

29 bin 200 liraya el konuldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan operasyonlarda 595 gram esrar, 2 gram skank, 3 bin 753 uyuşturucu hap, 360 gram sentetik cannabinoid, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram kokain, 76 kırmızı yeşil-reçeteli ilaç, 402 gram metamfetamin ile 3 tabanca, 23 fişek, 4 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 29 bin 200 liraya el konuldu.