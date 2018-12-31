Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş Olayları

Sakarya'da Asayiş Olayları

1 saat önce

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 bin 502 kişiden 2 bin 430'sı tutuklandı, 4 bin 857 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 bin 502 kişiden 2 bin 430'sı tutuklandı, 4 bin 857 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için suç ve suçlularla etkin mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın hayata geçirdiği "Zimmetleme" yöntemiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında "dolandırıcılık", kasten öldürme", "silahla yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, A.Ö, M.Y, T.A. ve K.Ş. yakalandı.

Başta "hırsızlık" olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 846 kişi ile çeşitli oranlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 762 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların yanı sıra, "devriye" ve "şok uygulama" gibi, suçların gerçekleşmesinden önce yürütülen çalışmalar sayesinde ise 2017 yılıyla karşılaştırıldığında yankesicilik olaylarında yüzde 59, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 16, evden hırsızlık olaylarında yüzde 8 oranında azalma sağlandı.

Suç aydınlatma oranında ise 2017 yılına göre yüzde 6 artış yaşandı.

Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 14 bin 502 kişiden 2 bin 430'u tutuklandı, 4 bin 857 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıca yapılan şok uygulamalarda 403 ruhsatsız tabanca, 135 ruhsatsız tüfek, 311 kurusıkı tabanca, 5 bin 582 farklı çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 75 motosiklet ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:42 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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