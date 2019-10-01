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Sakarya'da asayiş olayları

1 saat önce

Sakarya'da eylül ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 753 kişiden 197'si tutuklandı.

Sakarya'da asayiş olayları, System.String[]

Sakarya'da eylül ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 753 kişiden 197'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 753 kişi yakalandı.

Hakkında yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.R.Y, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan M.E, D.K.Y, E.A, İ.A, S.A, E.A, M.A.K. ve yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. ile çeşitli suçlardan aranması olan 56 kişinin de aralarında bulunduğu 197 kişi tutuklandı.

Ayrıca, eylül ayı içerisinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "ŞOK" uygulamalarında, 22 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 14 kuru sıkı tabanca, 246 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 47 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında ise 48 kişiye işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi, fuhuş yapılan 7 ikamet 90 gün süreyle mühürlendi.

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında da farklı uyruklarda 21 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından eylül ayı içerisinde kayıp olarak aranan 19 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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