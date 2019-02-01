Sakarya'da Asayiş Operasyonları
1 saat önce
Sakarya'da, geçen ay düzenlenen operasyonlarda yakalanan 362 şüpheliden 93'ü tutuklandı.
Sakarya
'da, geçen ay düzenlenen operasyonlarda yakalanan 362 şüpheliden 93'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonlarda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık", "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma", "basit cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "dolandırıcılık" suçlarından 362 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 269 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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