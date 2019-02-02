Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş Operasyonları

Sakarya'da Asayiş Operasyonları

1 saat önce

Sakarya'da, geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 bin 311 şüpheliden 203'ü tutuklandı.

Sakarya'da Asayiş Operasyonları, System.String[]
Sakarya'da, geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 bin 311 şüpheliden 203'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik geçen ay yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 bin 311 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 203'ü tutuklandı.

Polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda ayrıca, 46 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkı tabanca ile 419 adet değişik çap ve markalarda fişeğin yanı sıra çalıntı olduğu tespit edilen 5 otomobil de ele geçirildi.

Sakarya'da kayıp başvurularının ardından yapılan çalışmalar neticesinde ocak ayında, 21 kayıp çocuğun bulunarak ailesine teslim edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]