Sakarya'da Asayiş Operasyonları
1 saat önce
Sakarya'da, geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 bin 311 şüpheliden 203'ü tutuklandı.
Sakarya
'da, geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 bin 311 şüpheliden 203'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik geçen ay yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 bin 311 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 203'ü tutuklandı. Polis
ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda ayrıca, 46 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkı tabanca ile 419 adet değişik çap ve markalarda fişeğin yanı sıra çalıntı olduğu tespit edilen 5 otomobil de ele geçirildi.
Sakarya'da kayıp başvurularının ardından yapılan çalışmalar neticesinde ocak ayında, 21 kayıp çocuğun bulunarak ailesine teslim edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:54 Kaynak: AA
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