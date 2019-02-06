Sakarya'da Asayiş Operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Operasyon düzenlenen Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir evde ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız 6 av tüfeği, 1 tabanca, 81 fişek ile 2 gram esrar ve 30 gram "skunk" ile silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ö. ve E.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A, adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı

Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi

İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi