Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Asayiş Operasyonu

Sakarya'da Asayiş Operasyonu

14 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir evde ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız 6 av tüfeği, 1 tabanca, 81 fişek ile 2 gram esrar ve 30 gram "skunk" ile silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ö. ve E.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A, adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Sakarya, 3. Sayfa
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