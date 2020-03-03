Sakarya'da asayiş toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da asayiş toplantısı - Son Dakika

Sakarya'da asayiş toplantısı

6 saat önce

Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında düzenlendi.

Sakarya'da asayiş toplantısı, System.String[]

Sakarya'da genişletilmiş asayiş toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Nayir, öncelikle vatanın ve milletin huzuru, güveni için canını hiçe sayan aziz şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

Bu toplantılara öncelikle il genelinde düzensiz göçten madde bağımlılığa kadar, eğitim ve güvenlikten genel asayişe kadar her konuyu ele alarak başladıklarını belirten Vali Nayir, "Arkadaşlarımızın ilçe bazlı çalışmaların daha ayrıntılı ele alınması teklifi üzerine, bu toplantıları ilçelerimizde yapmaya karar verdik. Tüm ilçeleriyle birlikte daha da yaşanabilir bir Sakarya'nın oluşması, hepimizin en temel gayesidir. Bu gibi toplantılarda aldığımız ve alacağımız kararlarla, ilçelerimizle birlikte daha huzurlu ve gelişmiş bir kent olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçedeki genel durum hakkında Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın brifing verdiği toplantıda son dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, katılımcıların görüş ve önerileri de ele alındı.


İl ve ilçe genelinde yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlararası koordinasyonu gerektiren hususların görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Nayir, herkese görevlerinde başarı diledi.

Toplantıda, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve şube müdürleri de yer aldı.

Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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