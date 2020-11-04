Sakarya'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Sakarya'da ekim ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 1569 kişiden 104'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ekim ayı içerisinde kent genelinde yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ekiplerce çeşitli adreslerde yapılan "Şok" uygulamalarda ise, 22 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklet-bisiklet ve elektronik bisiklet ele geçirildi.

Öte yandan fuhuşla mücadele kapsamında, 7'si kadın 9'u erkek olmak üzere 16 kişiye fuhuş suçundan işlem yapıldı, fuhuş yapılan 4 ikamet mühürlendi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 19 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Ayrıca, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranan 17 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.