Anneler Gününde 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayan Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı, Sakarya'da "Cennet Anneleri" hatıra ormanı oluşturdu.

Anneler Gününde 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 ve üstü yaşlardaki 5 bin 529 anneyi unutmayan Bakanlık, Hazreti Hatice Vakfı ile iş birliği yaparak bir proje hazırladı.

Proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulmasına karar verildi.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde 3 hektarlık alanda 5 bin 529 karaçam fidanı dikilerek yapılan törenle hatıra ormanı oluşturuldu.

"Bu orman bütün annelerimizin hatıralarını yaşatacak"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, törende yaptığı konuşmada, annelerin herkesin kıymet verdiği en önemli varlık olduğunu söyledi.

Hazreti Havva'dan Hazreti Meryem'e, Hazreti Hatice'den Hazreti Fatıma'ya, Hayme anadan Zübeyde Hanım'a kadar bütün annelerin hürmete, saygıya layık olduğunu vurgulayan Nayir, "Bu orman, buradaki bütün annelerimiz adına onların hatırasını yaşatacak bir orman olarak kıymet kazanacaktır." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Cennetin annelerimizin ayakları altında olduğunu bilen, inanca ve kültüre sahip olan millet olarak annelerimiz baş tacı ediyor ve ormanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Hazreti Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan, en büyük vizyonlarının ümmetin annesi Hz. Hatice'nin isminin yaşatılması olduğunu ifade etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların annelerini ziyaret edemediğini, vefat etmiş olanların mezarlarına gidemediğini dile getiren Tarhan, "İçişleri Bakanlığımız ile bir koordinasyon içerisinde olarak öyle bir organizasyon yapalım ki 81 ilde herkesin annesine dokunabilecek ve herkesin kendini bulabileceği bir organizasyon olsun istedik." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, diktikleri ağaçlara can suyu verdi.