Son Dakika Haberleri: Sakarya'da asker teslimi dönüşünde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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Sakarya'da asker teslimi dönüşünde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

1 saat önce

Sinop'taki askeri birliğe akrabalarını teslim ettikten sonra dönüşe geçen ailenin içinde olduğu otomobil, gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde tıra arkadan çarptı.

Sakarya'da asker teslimi dönüşünde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Sinop'taki askeri birliğe akrabalarını teslim ettikten sonra dönüşe geçen ailenin içinde olduğu otomobil, gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Erenler İlçesi TEM otoyolu Alancuma mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T., idaresindeki 34 CAU 470 otomobil, TEM otoyolunda seyir halinde ilerlediği sırada emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.E.A., idaresindeki bulunan 41 UK 490 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 34 CAU 470 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.A. (47), Ö.Ü., (40) ve şoför U.T., yaralanırken, aynı araçta bulunan Atilla Botan Aktepe isimli genç hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan, kaza yapan otomobildekilerin akrabaları olan askeri, Sinop'taki birliğine bıraktıktan sonra kaza yaptıkları belirtildi. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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