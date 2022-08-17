Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

17.08.2022 12:36
Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Sakarya'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Sakarya'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Depremin 23. yılında Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önünde Serdivan Belediyesince düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için dua edilen ve mezarlarına çiçek bırakılan törende, vatandaşlara helva dağıtıldı.

Depremde eşini, iki kızını ve torununu kaybeden Ayşe Düzkaya, gazetecilere, kendisinin de enkazda kaldığını ve 10 saat sonra çıkarıldığını söyledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra tanınmayacak halde olduğunu ifade eden Düzkaya, "Oradan GATA'ya götürdüler. 1,5-2 ay Ankara'da kaldık. Acımız ilk günkü gibi, yaşayanlar bilir. Bizler yaşadık, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Acımız o günkü gibi, hiçbir şey değişmiyor." diye konuştu.

Depremde ağabeyini ve iki yeğenini kaybeden Cemil Demir, "O gece abimin evi yıkıldı, yerle bir oldu. Kurtarmaya çalıştık, maalesef kurtaramadık. 23 yıldır aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutulacak bir şey değil. Her sene bu zaman depremle uyanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemil Demir'in eşi Fatma Demir ise "O anda hiçbir şeyin farkında olmadık. Hepimizin dili tutuldu. Ben beyin kanaması geçirdim. Aynı acıyı şu anda da yaşıyoruz." dedi.

Satiye Kuş, depremde 7 yaşındaki kızını kaybettiğini belirterek, "O gün biz pikniğe gitmiştik, elini çizdi orada çok ağladı. Bir çiçek koparmış, 'Anne bu çiçeği sen al.' dedi. O gün gece saat 03.00'e kadar oturduk. Eve girdik, 'Anne saçımı topla.' dedi. Saçını topaldım, 'Oh be, dünya varmış.' dedi. O sıra deprem oldu. Kızımı son görüşüm oldu. Bina komple yıkıldı, 5 kişi vefat etti. Her sene aynı acılar tazeleniyor, hiç bitmiyor." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Depremde iki çocuğunu kaybeden annenin acısı 23 yıldır dinmiyor Depremde iki çocuğunu kaybeden annenin acısı 23 yıldır dinmiyor Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı Depremin 23'üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement