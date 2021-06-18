At arabasının çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, at arabasının çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Z.B'nin kullandığı at arabası yaya A.Ö'ye (84) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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