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Sakarya'da at arabasının devrilmesi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da at arabasının devrilmesi, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Akpınar Mahallesi'nde ilerleyen at arabasının Uludere Çayı'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Solak (63) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Solak için bugün Hendek ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Solak'ın eşi T. Solak'ın (65) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akpınar Mahallesi'nde ilerlediği sırada Uludere Çayı'na devrilen at arabasında bulunan Rasim Solak ve eşi T. Solak, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yardımıyla dere yatağından çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti.

Uludere, Akpınar, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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