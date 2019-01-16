Sakarya'da Atıl Araziler Tarıma Kazandırılacak

Sakarya
Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı
, kentteki atıl arazilerin tarıma kazandırılacağını bildirdi.
Sarı, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarıyla atıl araziler için harekete geçtiklerini belirterek, "Tarım Okulu" Projesi kapsamında Sakarya olarak bütün atıl arazilere talip olduklarını kaydetti.
Şehirdeki atıl arazilerin her projede önemli yere sahip olduğunu ifade eden Sarı, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sunulmak üzere borsanın tüm kademelerinin görüşleri alınarak sorunların ve çözüm önerilerinin derlendiği bir rapor hazırlandığını iletti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı" çalıştayını anımsatan Sarı, "Sakarya Ticaret Borsası, tarım okulunun hayata geçmesiyle birlikte ülkemizde bütün atıl arazilere taliptir. Sayın Bakanımız da atıl arazilerin tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusunda politikasını net bir şekilde dile getirdi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu çalışma bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.
STB'nin "Tarımsal Uygulama Merkezi" projesiyle tarım ve hayvancılık alanında donanımlı bireylerin ülkeye kazandırılacağını dile getiren Sarı, "Borsamızın ana felsefesi eğitim ve üretim üzerinedir. Tarım okulumuzla ilgili Türkiye
'de ilkleri hayata geçirmek istiyoruz. Bir kampüs planımız var. Göreve geldiğimizde hayallerimiz var dedik. Burada eğitimin yanı sıra mezun olan tüm bireylerin tarım ve hayvancılık yapabilmeleri için atıl arazilere talip olacağız." diye kaydetti.
Tarımda üretimin arttırılması adına, ülkenin geleceğini ve gıda güvencesini de ilgilendiren bu kararı sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Sarı, insan ve toprak bağını güçlendirilerek ülkenin potansiyellerinin hayata geçirilmesi geleceğe taşıyacak yegane temel olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sakarya'da tarımsal alanların toplam büyüklüğünün 2 milyon 200 bin 400 dekardan oluştuğuna işaret eden Sarı, açıklamasına şöyle devam etti:
"Sadece Sakarya'da sebze, meyve, hayvansal üretimden sağlanan toplam gelir 5 milyar lirayı buluyor. Tarım bu şehrin ve ülkemizin can damarıdır. Hava ve su neyse toprak da odur. Tarımsal üretim arttıkça hem ülkemiz kazanacak hem de daha çok ve güvenli gıdanın önü açılacak. Bu yüzden atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması çok ciddi ve önemli bir atılımdır."
Sarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"nda projelerini verilerle tekrar gündeme getireceklerini belirterek, "Konuşan Borsa" olarak hazırladıkları dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını sözlerine ekledi.