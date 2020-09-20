Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, sabah sporu ve egzersiz programıyla devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 16-22 Eylül tarihlerinde hafta kapsamında düzenlenen etkinlikler devam diyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla sabah sporu ve egzersiz yaptı.

Etkinlikler hafta boyunca sürecek.