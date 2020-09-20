Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, sabah sporu ve egzersiz programıyla devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 16-22 Eylül tarihlerinde hafta kapsamında düzenlenen etkinlikler devam diyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla sabah sporu ve egzersiz yaptı.
Etkinlikler hafta boyunca sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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