Sakarya'da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İlk müdahalesi yapılan sürücü, Hendek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Takla atan otomobilde yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması