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Sakarya'da aynı bölgede bıçaklı kavga ve silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da aynı bölgede bıçaklı kavga ve silahlı saldırı: 3 yaralı

25.08.2021 00:51
Sakarya'da aynı bölgede bıçaklı kavga ve silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde aynı bölgede çıkan bıçaklı kavga ve silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde aynı bölgede çıkan bıçaklı kavga ve silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Erenler Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. (53) ve F.K. (51) bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin şüpheliler N.A, F.A, Y.A. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı sırada hareket halindeki bir otomobilden ateş açıldı. O esnada bölgede bulunan C.T. (26) yaralandı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye götürüldü.

İki ayrı olayda yaralananların kaldırıldığı hastane önünde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Silahlı saldırıya ilişkin 2 firari şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis, olaylar arasında bağlantı olma ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürüyor.

Erenler, Sakarya, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da aynı bölgede bıçaklı kavga ve silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika


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