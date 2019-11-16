Son Dakika Haberleri: Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı
Son Dakika Güncel Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı - Son Dakika

Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı

6 saat önce

Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı.

Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı

Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
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