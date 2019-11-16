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Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı
6 saat önce
Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
Sakarya'da aynı geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı
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