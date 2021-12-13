Sakarya'da ayvalarını çaldıkları kişiyi darbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da ayvalarını çaldıkları kişiyi darbeden 4 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ayvalarını çaldıkları kişiyi darbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ayvalarını çaldıkları kişiyi darbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Aksu Mahallesi'nde Ş.K, tarlasında bulunan yaklaşık 2 ton ayvayı kamyona yükleyen 4 kişiye müdahale etti. Çıkan tartışma üzerine şüpheliler tarafından darbedilen Ş.K. jandarma ekiplerine başvurdu. Ekipler tarafından İlçe Devlet Hastanesine ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.K'nin aracına da yaklaşık 13 bin liralık hasar verildiği ve cep telefonunun çalındığı tespit edildi. Taraklı Jandarma Asayiş Timleri'nin araştırması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Çalınan 2 ton ayva ise sahibine teslim edildi.

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