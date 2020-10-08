Sakarya'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Sakarya'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

08.10.2020 20:41
Sakarya'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu, System.String[]

Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarınca Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenlendi.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşlarınca Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen Hak-İş, Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve vatandaşlar, Yeni Sakarya Stadyumu önünde buluştu. Araçlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları asan vatandaşlar, şehir turu attı.

Serdivan ilçesindeki helikopter pistine gelen konvoy adına açıklamalarda bulunan Genç İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi Hasan Şengül, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal edildiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığına işaret eden Şengül, İHH olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade etti.

Ermenistan'ın haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şengül, "Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı fakat zarar gören taraf hep Azerbaycanlı kardeşlerimiz oldu." dedi.

Dünyadaki bütün ülkeleri, vicdan sahibi bütün insanları ve Türkiye'deki herkesi, işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağıran Şengül, sözlerini şöyle bitirdi:

"Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor.

Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz."

Azerbaycan, Ermenistan, Sakarya, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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