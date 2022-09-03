Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü

03.09.2022 17:18

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, annesini odunla darp edince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan yeğen katili amca kısa sürede yakalandı.

Karasu ilçesine bağlı Resüller Mahallesi'nde Ömer D. ile yengesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ömer D., eline geçirdiği odunla yengesini darbetti.

"ANNEME VURMA"

Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı. Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI KAÇTI

Ömer D., kaçarken ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yeğen katili amcanın ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Annesini döven amcasını durdurmak isteyen yeğen 3 kurşunla öldürüldü
Annesini döven amcasını durdurmak isteyen yeğen 3 kurşunla öldürüldü
Öldürülen Aziz D.
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Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Jandarma, Aziz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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