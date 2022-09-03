Ömer D., kaçarken ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı. Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Jandarma, Aziz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü - Son Dakika

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