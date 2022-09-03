Karasu ilçesine bağlı Resüller Mahallesi'nde Ömer D. ile yengesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ömer D., eline geçirdiği odunla yengesini darbetti.
Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı. Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Ömer D., kaçarken ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yeğen katili amcanın ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü - Son Dakika