Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde baba ve oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 20 Temmuz'da Kanlıçay Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı Ş.Ç. ve oğlu R.Ç'yi silahla yaralayarak firar eden M.A'nın Karakuz mevkisinde ormanlık alanda bir kulübede saklandığını tespit etti.

Ekipler, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin de destek verdiği operasyonda, M.A'yı ruhsatsız tabancasıyla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Karapürçek, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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